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Iraq, Kataeb Hezbollah annuncia: “Rilasciata la giornalista Shelly Kittleson”

(Adnkronos) – Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell’esercito iracheno, ha annunciato il rilascio della giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi dell’Hotel Palestine. Kittleson, 49 anni, collabora con vari media statunitensi e anche italiani. 

“Riconoscendo le posizioni nazionali del primo ministro uscente, abbiamo deciso di rilasciare l’imputata americana Shelly Kittleson, a condizione che lasci immediatamente il Paese”, ha dichiarato in un breve comunicato Abu Mujahid al-Assaf, un funzionario della sicurezza di Kataeb Hezbollah, annunciando la liberazione della reporter. 

Kittleson da anni lavora nella capitale irachena e scrive per diversi media, tra i quali Al-Monitor, The National, Foreign Policy e il Foglio per il quale ha scritto l’articolo ‘Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno’. 

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