La grande lotteria dell’Operapia riparte: premi, solidarietà e la festa del volontariato

È ufficialmente partita la quinta edizione della grande lotteria della Fondazione Operapia Santissimo Redentore, un appuntamento che negli anni è diventato un vero punto di riferimento per la comunità. A raccontarne spirito, obiettivi e novità è il presidente don Claudio Rasoli, entusiasta per il sostegno che, anche questa volta, il territorio sta dimostrando.

“Siamo ormai alla quinta edizione della nostra lotteria, un successo davvero insperato” racconta don Rasoli. “La popolazione è molto attenta alla nostra struttura e quest’anno siamo riusciti a reperire premi davvero belli”.

Il primo premio è una gift card da 1.000 euro spendibile al centro commerciale CremonaPo, ma in totale i premi sono 45, “uno più bello dell’altro”, sottolinea Rasoli, frutto della consueta generosità dei cittadini di Castelverde e dei cremonesi.

Quest’anno l’ambizione è stata ancora maggiore: sono stati infatti stampati 20.000 biglietti. E la motivazione è chiara.

“Quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato alla scuola paritaria Monsignor Gardinali, la scuola dell’infanzia gestita dalla cooperativa Cittanova. I locali sono di proprietà della nostra Fondazione, e sono necessari lavori importanti di ammodernamento: il rifacimento dell’impianto elettrico, il rinnovo completo della caldaia e altri interventi indispensabili per garantire un ambiente sicuro e funzionale ai bambini” spiega il presidente.

Una spesa che si aggira attorno ai 100.000 euro.

Per questo motivo, la vendita dei biglietti è già iniziata e vede protagonisti anche i genitori della scuola, “dato che il ricavato andrà proprio a beneficio dei loro bambini”. I biglietti si possono acquistare in sede all’Operapia, nei negozi del paese, e “chiunque voglia darci una mano nella vendita può rivolgersi a noi”.

L’estrazione è fissata per il 3 maggio, durante la tradizionale Festa del Volontariato, evento ormai consolidato che riunisce per un intero weekend tutte le associazioni del territorio.

Don Rasoli anticipa qualcosa anche su questa attesa due giorni: “Il programma ricalcherà quello degli anni scorsi: sarà tra sabato e domenica del primo weekend di maggio. Ci saranno concerti, eventi culturali, momenti di partecipazione con le associazioni, il premio Farina e il pranzo della Pro Loco, che l’anno scorso ha messo a tavola più di 500 persone. Il nostro parco si animerà, e a breve comunicheremo tutti i dettagli per vivere due giornate all’insegna della gratuità e del dono del tempo agli altri”.

Una lotteria che unisce, una festa che coinvolge: ancora una volta la comunità si stringe attorno a un progetto concreto, pensato per i più piccoli e per il bene comune.

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