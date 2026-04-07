Ultime News

7 Apr 2026 Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato per 2 giornate Maleh
7 Apr 2026 Crema, omicidio a San Bernardino: quartiere sotto shock e paura tra i residenti
7 Apr 2026 Problemi reali, soluzioni concrete: torna in Cattolica "Hack in Cremona"
7 Apr 2026 Anafibj, rinnovo cariche e nuove indicazioni di governance
7 Apr 2026 Lavoro, 146 offerte nei centri per l'impiego del territorio
Nazionali

Montecarlo, oggi Alcaraz-Baez al secondo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz oggi in campo nel secondo turno del Masters 1000 di Montercarlo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, esordisce martedì 7 aprile nel match contro l’argentino Sebastian Baez, vittorioso al primo round per 7-5, 7-5 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz e Baez scenderanno in campo sulla terra rossa del Centrale nel terzo match della giornata (nei primi due, successi degli azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner). 

Dove vedere Alcaraz-Baez? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match del Masters 1000 di Montecarlo si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

 

Alcaraz e Baez si affrontano per la quarta volta in carriera. Il numero 1 del mondo si è aggiudicato tutti i precedenti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...