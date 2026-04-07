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Trump e l’ultimatum all’Iran, parte il countdown tv in Israele

(Adnkronos) – Donald Trump lancia l’attacco totale contro l’Iran? L’ultimatum fissato dal presidente degli Stati Uniti sta per scadere: alle 2 italiane di mercoledì 8 aprile, in assenza di un accordo con Teheran, gli Usa saranno pronti a colpire le infrastrutture e le centrali dell’Iran. Israele, che affianca gli Stati Uniti nella guerra, attende. E in tv, sull’emittente Channel 13, parte il countdown verso la deadline. 

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