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Trump, il messaggio all’Iran con il coniglio pasquale: “Non siete più così forti”

(Adnkronos) – “L’Iran è un nemico molto tenace. E’ molto forte. Anzi, lo era. Ora non lo è…”. E’ il messaggio che Donald Trump invia dalla Casa Bianca con… il coniglio pasquale. Il presidente degli Stati Uniti ospita l’evento pasquale dell’Egg Easter Roll e, accompagnato dalla first lady Melania, arringa gli ospiti – compresi molti bambini – con aggiornamenti sulla guerra in corso da oltre un mese. Accanto a lui, con espressione ovviamente impassibile, ascolta anche il coniglio pasquale… 

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