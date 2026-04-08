"Budget di salute: percorsi di vita nelle comunità": il 9 aprile evento al Civico81

Un evento gratuito e accreditato Ecm per approfondire uno degli strumenti più innovativi nell’ambito della salute mentale e del welfare generativo: il Budget di Salute. L’iniziativa, intitolata “Il Budget di Salute: percorsi di vita nelle comunità locali”, si terrà giovedì 9 aprile presso la Sala Meeting del Civico81, e si propone di approfondire le prime evidenze della sperimentazione in atto sul territorio da parte di Asst Cremona e delle cooperative del Consorzio Solco e di avviare un confronto con l’esperienza, più ampia e più rodata, di Bologna.

Il Budget di Salute rappresenta un modello di intervento di welfare che supera la logica della semplice prestazione, ponendo al centro la persona e il suo progetto di vita all’interno della comunità tramite la partecipazione dei soggetti coinvolti e la personalizzazione dei percorsi.

Attraverso l’integrazione di risorse cliniche, sociali, occupazionali ed economiche, l’obiettivo è favorire l’autonomia e l’inclusione di persone con fragilità psichiche. L’Asst di Cremona e le cooperative del Consorzio Solco stanno già aderendo ad un progetto regionale che sperimenta l’applicazione pratica del Budget di salute e il convegno sarà anche l’occasione per fare un punto su questa iniziativa. Inoltre, ci sarà la testimonianza da parte dell’Area Metropolitana di Bologna che ha già 700 pazienti coinvolti con il Budget di Salute e che potrà condividere pratiche, numeri, positività e miglioramenti possibili.

L’incontro si aprirà alle 9.30 con un welcome coffee presso il BonBistrot, per poi entrare nel vivo dei lavori dalle ore 10 nella Sala Meeting di Civico81 (Ingresso Portale 1, via Bonomelli 81). La mattinata vedrà alternarsi voci autorevoli del settore: il Dott. Fabio Lucchi e il Dott. Vincenzo Trono (Ausl Bologna) illustreranno il consolidato modello del Dipartimento di Salute Mentale bolognese; mentre la Dott.sa Emilia Rossi (Cooperativa Gruppo Gamma) e il Dott. Gioacchino Tandurella (IFO Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Asst Cremona) presenteranno l’evoluzione e le prospettive del Budget di Salute nel territorio locale. Il dibattito sarà moderato dal Dott. Franco Spinogatti, medico psichiatra della Cooperativa Varietà, già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Cremona.

Per partecipare, occorre iscriversi qui. L’evento è gratuito e accreditato ECM su richiesta da fare in loco al momento della registrazione.

L’evento è promosso da una fitta rete di realtà del terzo settore e della cooperazione sociale, tra cui il Consorzio Sol.Co. Cremona, Borea, Cosper, Gruppo Gamma, Meraki e Varietà, a testimonianza di un impegno corale verso un sistema di salute che sia sempre più integrato, efficace e diffuso.

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