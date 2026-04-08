Ultime News

8 Apr 2026 Cremo, l'approccio è un problema: già 11 gol incassati nei primi 20 minuti di gioco
8 Apr 2026 "Per un po'" al Cinema Filo. Niccolò Agliardi: "Con Cremona un legame che dura da anni"
8 Apr 2026 Medici di ruolo unico: in provincia ne mancano 156. Piloni (Pd): "Servono cambi di passo"
8 Apr 2026 Chiusura Lord Life, i titolari insorgono: "Il lavoro di ordine pubblico non spetta a noi"
7 Apr 2026 Matteo Bassetti e Michel Marchi: botta e risposta sul cucinare le nutrie
Nazionali

Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi. I francesi hanno eliminato il Chelsea agli ottavi, mentre i Reds arrivano dal successo in rimonta contro il Galatasaray. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Psg-Liverpool, in campo stasera alle 21: 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique 

Liverpool (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz. All. Slot 

La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...