Cittadinanza onoraria a Gigi Simoni: proposta in Giunta comunale a Cremona

Cittadinanza onoraria all’ex allenatore grigiorosso Gigi Simoni, scomparso il 22 maggio del 2020: è l’idea degli Amici della Storia Grigiorossa, gruppo informale di tifosi impegnato nella valorizzazione della memoria e della tradizione della Cremonese.

Una proposta arrivata in Giunta comunale a Cremona, presentata dal consigliere Paolo La Sala, del gruppo Fare Nuova Cremona Attiva. Ora il passaggio successivo sarà la presentazione in consiglio comunale. L’iniziativa intende rendere omaggio a una delle figure più amate della storia dell’U.S. Cremonese e dello sport italiano.

Simoni, morto nel 2020, ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio grigiorosso. Allenatore della Cremonese dal 1992 al 1996, guidò la squadra verso risultati storici, culminati con la vittoria della Coppa Anglo-Italiana a Wembley il 27 marzo 1993, primo e unico trofeo internazionale del club. Sotto la sua guida la città visse stagioni indimenticabili in Serie A, che rafforzarono l’orgoglio e l’identità sportiva della comunità cremonese.

Nel testo della mozione si ricorda anche il ruolo ricoperto da Simoni nel 2014 come presidente della società, incarico svolto con competenza, equilibrio e profondo senso di appartenenza. Ma il riconoscimento proposto va oltre i risultati sportivi: Gigi Simoni viene indicato come esempio di stile, correttezza, sobrietà e valori umani, qualità che gli hanno fatto guadagnare l’affetto duraturo dei tifosi.

Nonostante una carriera di altissimo livello nelle principali squadre italiane, Simoni ha sempre mantenuto un rapporto speciale con Cremona, definendola più volte la sua “seconda casa”.

“Il gruppo degli Amici della Storia Grigiorossa – ha spiegato la portavoce Isa Azzini – vuole rendere omaggio a Gigi Simoni non solo come straordinaria figura sportiva indissolubilmente legata alla città, ma soprattutto come uomo di rari valori. Ciò che ci spinge è un legame fatto di profonda stima e sincera amicizia nei confronti della sua famiglia, che ha sempre mantenuto un rapporto speciale con la nostra città”.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare gli approfondimenti necessari per valutare la concessione della cittadinanza onoraria e a organizzare, in caso di esito favorevole, una cerimonia ufficiale alla presenza dei familiari, dei rappresentanti dell’U.S. Cremonese e degli Amici della Storia Grigiorossa, per celebrare l’uomo e lo sportivo che ha lasciato un segno profondo nella storia della città.

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