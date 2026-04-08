Dal 24 aprile la Fèsta dè j òof còt, allestimento in corso al Bosco ex Parmigiano

È un appuntamento primaverile atteso dai cremonesi, che ogni anno partecipano numerosi per assaggiare le immancabili uova dal risvolto solidale: è la 43ª Fèsta dè j òof còt promossa al Bosco ex Parmigiano dall’omonima associazione di volontariato con il patrocinio del Comune di Gerre de’ Caprioli, in programma dal 24 aprile al 10 maggio su 10 date.

L’allestimento delle strutture è incominciato questa settimana in Piazza Tommaso Caprioli per garantire lo svolgimento anche in caso di pioggia, mentre i volontari sono impegnati già da tempo nell’organizzazione.

Protagonista a tavola l’uovo cotto insieme ad altri piatti, prelibatezze da gustare ascoltando musica: le serate saranno infatti allietate da performance live, è confermato per il 25 aprile l’evento targato Radio Bruno mentre il calendario completo sarà svelato nelle prossime settimane.

Il 1 maggio si terrà la consueta Run for LILT, corsa non competitiva che si snoda nel Parco del Po e del Morbasco, per raccogliere fondi in favore della locale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Più in generale, il ricavato della Fèsta dè j òof còt sarà devoluto a realtà del terzo settore attive sul territorio.

Nei giorni festivi la sagra sarà operativa anche a pranzo, nei feriali solo a cena.

© Riproduzione riservata