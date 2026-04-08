Le telecamere della Rai hanno fatto tappa a Cremona oggi, per una puntata del programma “O anche No” in onda su Raiplay e Rai 3 per parlare di inclusione sociale e disabilità. A catturare l’interesse degli autori, l’esperienza della cooperativa Fratelli Tutti presieduta da don Roberto Musa, che impiega giovani fragili avviandoli a un lavoro, in questo caso nel settore della ristorazione e della panificazione.

Tre le tappe: via Robolotti dove la cooperativa ha aperto la forneria “Dolce e salato” che sforna pane e dolci e dove Simone ha raccontato la sua esperienza; il Piccolo Caffé Torriani, con Giovanni e Monica; e infine l‘osteria dell’Agnello, sempre in via Torriani, il self service riaperto da appena un mese e già molto apporezzato, dove la troupe si è soffermata sul racconto di Ouiam. Oltre ai quattro ragazzi, sono state intervistate un’educatrice e la vicepresidente di Fratelli Tutti Pia Rosani.

“Ho raccontato la mia esperienza di lavoro”, ci spiega Giovanni, addetto del bar con una particolare propensione per le pubbliche relazioni. “Mi piace molto quello che faccio e chiedere alle persone se va tutto bene e come si trovano. E anche l’intervista è stata molto piacevole”.

“O anche No” è un programma realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità ed è giunto ormai all’ottava edizione. E’ condotto da Paola Severini Melograni e racconta esperienze di inclusione e solidarietà attraverso la viva voce dei protagonisti, con le loro storie, le attese, le difficoltà e le conquiste.

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