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Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo nell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L’azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone di casa ha battuto Cerundolo al debutto. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Il match sarà il quarto sul Court Ranier III, il Campo Centrale monegasco, a partire dalle 11: non dovrebbe dunque iniziare prima delle 17. La sfida è inedita nel circuito: i due non si sono mai affrontati in carriera.  

Le partite di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte quelle del torneo, saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

 

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