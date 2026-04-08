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Cultura e spettacoli

Musica da camera in Biblioteca: in programma Debussy, Ravel e Shostakovich

di Laura Bosio

Il trio, composto da Yeeun Kim, Cosmaola Nitti e Giovanni Pierotti , eseguirà un programma dedicato a Debussy, Ravel e Shostakovich

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Nuovo appuntamento musicale presso la Sala Conferenze Virginia Carini Dainotti della Biblioteca Statale di Cremona: martedì 14 aprile alle ore 16 si terrà un concerto dedicato alla musica da camera.

Il trio, composto da Yeeun Kim (violino), Cosmaola Nitti (violoncello) e Giovanni Pierotti (pianoforte), eseguirà un programma dedicato a Claude Debussy, Maurice Ravel e Dmitri Shostakovich.

L’iniziativa si inserisce nella produzione artistica del Conservatorio, nell’ambito della Stagione Concertistica 2026, e rappresenta un’occasione per il pubblico di ascoltare dal vivo giovani interpreti impegnati nel repertorio cameristic

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