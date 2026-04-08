Orsini “Servono misure che rendano subito competitive industrie italiane e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Servono misure che possano mettere subito le industrie italiane ed europee nella condizione di essere competitive, non possiamo aspettare altro tempo”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a seguito dell’incontro con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné, al Mimit. “L’incontro è andato bene, abbiamo parlato dell’acceleratore industriale e abbiamo ribadito che capiamo l’attenzione per l’industria – osserva -, ma è ancora troppo poco”.

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