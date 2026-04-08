"Quel rovescio all’incrocio": la storia di Giulia Gardani alla Canottieri Baldesio

Venerdì 10 aprile, alle 18, la Società Canottieri Baldesio di Cremona (via del Porto 3) ospiterà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” (Officine Gutenberg), scritto dal giornalista Thomas Trenchi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria “Libraccio” di Cremona.

Il volume racconta la storia di Giulia Gardani, atleta e maestro nazionale di tennis originaria di Spinadesco, per la quale lo sport è sempre stato una ragione di vita. Durante il viaggio di nozze a New York, un incidente le causa una tetraplegia incompleta: da quel momento inizia una nuova, durissima partita. Il libro ripercorre il suo percorso di dolore, perdita e rinascita, utilizzando la metafora del tennis per attraversare il “prima” e il “dopo” e restituire una testimonianza di resilienza e forza interiore.

La presentazione sarà l’occasione per un dialogo a più voci sul tennis e sui valori che questo sport porta con sé, a partire dall’esperienza di Gardani.

Accanto all’autore e alla protagonista interverranno Matteo Pifferi, tecnico nazionale, Stefano Cosulich, preparatore atletico, e Tommaso Tavella, già direttore sportivo della Canottieri Baldesio.

Ospite speciale della serata sarà Giordano Maioli, ex tennista e capitano azzurro di Coppa Davis, oggi sponsor del movimento wheelchair della Baldesio e patron del marchio Australian. Con lui sarà presente anche l’imprenditore piacentino Walter Bulla, co-sponsor del team: insieme presenteranno in anteprima le nuove divise ufficiali della squadra.

All’incontro parteciperanno inoltre Riccardo Manfredi, delegato provinciale FITP Cremona, Alberto Guadagnoli, presidente della Canottieri Baldesio, e il consigliere Lorenzo Fumagalli.

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