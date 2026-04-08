Tao Dance Theater in scena il 9 aprile al teatro Ponchielli

Nel 2024 Tao Dance Theater ha creato due nuove opere, “16” e “17”, della “Numerical Series”. Questi due imperdibili lavori, in scena al Teatro Ponchielli giovedì 9 aprile (ore 20.30), puntano a uno studio più approfondito del movimento del corpo, ampliando ulteriormente la ricchezza della “Tecnica del movimento circolare “ed esplorando la pratica della somaestetica orientale. Partendo dall’immagine di “seguire la sua inerzia”, le opere creano infinite possibilità di “flusso istantaneo”.

16 e 17 sono due opere della Numerical Series, create da Tao Dance Theater, la Compagnia cinese fondata da Tao Ye, Duan Ni, Leone d’argento alla Biennale di Venezia 2023. Questi lavori puntano a uno studio più approfondito del movimento del corpo, ampliando ulteriormente la ricchezza della “tecnica del movimento circolare “ed esplorando la pratica della somaestetica orientale, approccio filosofico che integra la consapevolezza del corpo, la percezione e l’esperienza sensoriale con principi orientali, in particolare con la filosofia e le pratiche dello yoga e della meditazione. Partendo dall’immagine di “seguire la sua inerzia”, le opere creano infinite possibilità di “flusso istantaneo”.

16 è il quindicesimo lavoro della serie numerica ed è ispirata ai giochi Dragon Dance e Snake. 16 danzatori sono connessi e disposti in linea. Fluendo, girando e marciando, le fluttuazioni di energia tra i danzatori sono trasmesse avanti e indietro dall’inizio alla fine, in un uso dinamico dello spazio. Esplorando il movimento, il lavoro sviluppa linguaggi e possibilità di movimento del corpo. Favorisce uno spazio circolare per il movimento a 360 gradi della testa. Nello spazio sono disegnati cerchi di forme diverse. Il corpo del danzatore si muove come un drago.

Il piccolo spazio creato dalla testa in “16” presenta un corpo multidimensionale strutturale infinitamente derivato. Attraverso l’esplorazione finale di movimenti ripetitivi e non ripetitivi, dipinge un micro-mondo caotico ma splendido.

In “17”, sedicesimo lavoro della serie numerica, Tao Ye – continuando a sperimentare con il suono, la forma e il movimento del corpo – crea un dialogo con l’opera 7. I 17 danzatori si disperdono o si riuniscono, apparentemente in disordine. Dall’inizio alla fine, il suono diventa il segnale dei pensieri e dei movimenti di tutti. Le cadute, le propagazioni e le meraviglie del suono sono sincronizzate con il movimento del corpo, formando un parallelo tra questi due linguaggi. Una varietà di relazioni strane, miste e sregolate appaiono come onde sonore visualizzate e fuochi d’artificio volanti.

Il concetto dell’opera 17 deriva dall’immaginazione cinestesica del suono. È una canzone senza parole e una parola inspiegabilmente familiare. Questo senso contraddittorio della distanza, del vicino e del lontano, attraversa l’intera opera 17. Per Tao Ye, le fluttuazioni e la linearità del suono non sono solo uditive, ma anche fisiche.

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