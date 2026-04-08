Ultime News

8 Apr 2026 Compra online un barboncino: è una truffa, ma l'imputata viene assolta
8 Apr 2026 Aggredì Pagani al comizio di Conte, il giudice: "Aggressiva e provocatoria"
8 Apr 2026 Nel segno del colore: mostra personale di Subacchi all'Adafa
8 Apr 2026 Norimberga, la Sala 600: il cuore della prima giornata del Viaggio della Memoria
8 Apr 2026 Omicidio Salama, l'appello di Brambini (Pd): “Non bastano repressione e condanna morale”
Nazionali

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell’area dei Campi Flegrei, nelle vicinanze di Pozzuoli, alle ore 16.48. L’evento è stato registrato dall’Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Dalle ore 14.48, con una scossa di magnitudo 2.3 nell’area della Solfatara a Pozzuoli, è iniziato un nuovo sciame sismico.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...