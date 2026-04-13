Dal 14 al 18 aprile il Museo di Storia Naturale ospita il progetto "Do Re Mi Fa Carta"

In occasione della Paper Week, iniziativa promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) con l’obiettivo di diffondere la cultura della carta e del suo corretto riciclo presso un pubblico sempre più ampio, da martedì 14 a sabato 18 aprile, al Museo di Storia Naturale di Cremona ospita il progetto Do Re Mi Fa Carta, un percorso dedicato alla valorizzazione del riciclo e della tradizione liutaria cremonese realizzato in collaborazione con WWF Cremona, Coop Lombardia – Area Cremonese, Cooperativa Antares e Casa Stradivari, avvalendosi della professionalità di Maria Matilde Grandi.

“Il progetto intende rafforzare il legame tra patrimonio culturale immateriale, rappresentato dalla liuteria cremonese, ed educazione ambientale, offrendo un’occasione concreta per riflettere sul valore del riuso, sulla riduzione degli sprechi e sulla responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’ambiente” dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

Elemento centrale di Do Re Mi Fa Carta è la produzione artigianale di carta realizzata anche attraverso l’utilizzo dei trucioli di abete rosso, materiale di scarto proveniente dai laboratori di liuteria, attività che da secoli caratterizza e identifica la città di Cremona a livello internazionale. Un materiale apparentemente residuale viene così trasformato in risorsa, diventando materia prima per la creazione di fogli di carta fatti a mano.

Do Re Mi Fa Carta nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e il riciclo dei materiali attraverso un percorso educativo che, tra teoria e pratica, intreccia ambiente, artigianato e identità territoriale. Il progetto si inserisce nel solco dell’esperienza Un mare di carta, realizzata con successo nel novembre 2025, incentrata sulla produzione di carta riciclata anche con l’impiego di fibre di Posidonia (resti fibrosi delle foglie morte di Posidonia oceanica, una pianta marina mediterranea, che si aggregano in palline feltrose grazie al moto ondoso), che ha coinvolto circa 250 bambini delle scuole primarie della città.

Sono in programma, su prenotazione, laboratori didattici e partecipativi rivolti alle classi della scuola primaria della durata di un’ora ciascuno, che si svolgeranno dal 14 al 17 aprile in tre turni: alle ore 9, 10 e 11. Inoltre, sabato 18 aprile, dalle ore 10 alle 12, negli spazi del Museo di Storia Naturale, si terranno attività dedicate alle famiglie.

Per informazioni e prenotazioni: museo.storianaturale@comune.cremona.it

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