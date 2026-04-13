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Economia

Vinitaly, gli espositori cremonesi: "Clientela sempre più specializzata"

di Giovanni Rossi

La provincia di Cremona non vanta certo una tradizione vitivinicola, ma non mancano gli operatori del territorio

Il servizio di CR1
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È stata inaugurata a Verona la 58esima edizione della kermesse dedicata alla filiera vitivinicola. Vinitaly, per ampiezza e partecipazione, è considerato una leva strategica per il posizionamento globale del vino italiano nel mondo.

Fino a mercoledì, la manifestazione ospita oltre 4.000 espositori e circa 100 appuntamenti tra approfondimenti, degustazioni e nuovi format. Sono più di mille i top buyer selezionati, invitati e già in arrivo a Verona, ai quali si aggiungono migliaia di operatori professionali provenienti da circa 130 Paesi.

Tra gli espositori del territorio è presente anche Cantine Caleffi di Spineda. Matilde Caleffi racconta: “In questo Vinitaly stiamo osservando una presenza sempre più significativa di clientela internazionale, ma anche sempre più specializzata e interessata a prodotti di nicchia e di eccellenza”.

Tra i partecipanti figura inoltre Vinicola Decordi di Motta Baluffi.

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