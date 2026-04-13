Crema si prepara a dare l'ultimo saluto a Hamza Salama con una cerimonia religiosa

Si terrà nella giornata di mercoledì la funzione religiosa in onore di Hamza Salama, il giovane egiziano accoltellato e ucciso a Crema nella serata di Pasquetta.

A comunicarlo è la comunità islamica cremasca, che ha confermato come siano ormai pronti tutti i documenti necessari per lo svolgimento del rito funebre. Resta ancora da definire con precisione l’orario della preghiera.

Secondo le prime indicazioni, la funzione dovrebbe svolgersi dopo mezzogiorno, con un possibile orario compreso tra le 13 e le 13.30. Non si esclude tuttavia uno slittamento nel tardo pomeriggio, intorno alle 17 o alle 17.30, per venire incontro alle esigenze organizzative e favorire una maggiore partecipazione.

Nelle prossime ore è atteso l’aggiornamento definitivo sull’orario della cerimonia, che rappresenterà un momento di raccoglimento e cordoglio per l’intera comunità, ancora scossa per la tragica morte del giovane.

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