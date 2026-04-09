Arrestato in centro a Cremona ricercato internazionale per furti di auto e riciclaggio

Nel tardo pomeriggio del 7 aprile verso le 17.00, i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato uno straniero di 28 anni, domiciliato nel centro di Cremona. L’arresto è scattato in esecuzione di un mandato di arresto europeo richiesto dalle autorità spagnole ed emesso dalla Corte d’Appello di Brescia.

Alla base del provvedimento, una sentenza irrevocabile per reati associativi di grave entità. Infatti, il 28enne era stato condannato per aver preso parte a un’organizzazione dedita al furto di autovetture, al riciclaggio e al falso, crimini perpetrati in territorio spagnolo nel biennio compreso tra il 2024 e il 2025.

Dopo il fermo, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Cremona dove si trova a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia.

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