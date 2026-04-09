Come accedere allo SPID, come effettuare pagamenti online o usare l’intelligenza artificiale? Lo si può imparare negli uffici postali. Nella nostra provincia questa possibilità è già presente e attiva grazie a Poste Italiane con Regione Lombardia a Cremona (negli uffici 1, 3, 4, 5 e Centro), Crema, Casalmaggiore, Soncino, Rivolta d’Adda, Pandino, Gadesco e anche a Soresina, dove abbiamo seguito un corso da vicino.

Ci racconta Rosaria Di Tullio, direttrice dell’ufficio postale: “Sono corsi formativi che sono completamente gratuiti, rivolti a tutti i cittadini, quindi chiunque può entrare negli uffici postali e fruire di queste pillole informative”.

Ma come funziona? Alle persone interessate vengono forniti un tablet e un paio di auricolari usa e getta, poi si può restare nell’ufficio postale per seguire una vera e propria lezione. Tante le scelte: come usare il pc, lo smartphone, il tablet, come riconoscere le fake news, utilizzare in sicurezza internet e le email. “Si entra in aule virtuali. C’è un docente generato dall’intelligenza artificiale e con l’ausilio anche di animazioni spiegherà in maniera molto semplice e esaustiva dei concetti base relativi appunto al divario digitale”.

400 gli uffici postali lombardi già coinvolti. In provincia di Cremona sono 12 per oltre 460 corsi già erogati.

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