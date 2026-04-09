Energia, Borchia “Serve un’impostazione meno ideologica dell’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Un tregua che sembra molto fragile, per quanto riguarda gli effetti e le conseguenze sulla quotidianità vediamo quali saranno i tempi di reazione”. Lo ha detto l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, in un’intervista alla Italpress, commentando gli sviluppi geopolitici in Iran e le ricadute sul settore energetico. Borchia ha poi sottolineato la necessità di un cambio di approccio a livello europeo: “Serve un’impostazione meno ideologica dell’Europa, con l’umiltà di ridisegnare in maniera importante il Green Deal e ampliare il mix energetico”.

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