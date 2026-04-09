Ultime News

9 Apr 2026 "Dentro le Olimpiadi e Paraolimpiadi": il futuro di Milano-Cortina 2026 al Cr2 Sinapsi
9 Apr 2026 Drum Bun: si scaldano i motori del volontariato estivo Caritas a Trieste e Cesenatico
9 Apr 2026 Vanoli, l'Mvp Giovanni Veronesi a CR1: "Il pubblico è stato un fattore in più"
9 Apr 2026 Adolescenti, scuola e burnout, il 16 aprile incontro con la psicoterapeura Anna Bandera
9 Apr 2026 Politecnico di Milano e A2A, siglato accordo per fornitura energia pulita
Video Pillole

Energia, Borchia “Serve un’impostazione meno ideologica dell’Europa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Un tregua che sembra molto fragile, per quanto riguarda gli effetti e le conseguenze sulla quotidianità vediamo quali saranno i tempi di reazione”. Lo ha detto l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, in un’intervista alla Italpress, commentando gli sviluppi geopolitici in Iran e le ricadute sul settore energetico. Borchia ha poi sottolineato la necessità di un cambio di approccio a livello europeo: “Serve un’impostazione meno ideologica dell’Europa, con l’umiltà di ridisegnare in maniera importante il Green Deal e ampliare il mix energetico”.

xf4/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...