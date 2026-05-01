Cremonese, la Lazio ha in testa la finale di Coppa Italia ma allo Zini non farà sconti

Quattro giornate ancora da disputare e una salvezza da conquistare per la Cremonese, con il Lecce che può vantare un punto in più in classifica. Un duello a distanza tra grigiorossi e pugliesi, che infiammerà il finale di stagione nella zona bassa della graduatoria. I grigiorossi devono cercare di ottenere il massimo possibile in termini di punti in questi ultimi quattro match, a partire da quello in programma allo Zini lunedì prossimo, con calcio d’inizio alle ore 18:30, contro la Lazio.

Il primo obiettivo per gli uomini di Giampaolo è quello di resettare tutto, lasciandosi alle spalle la pesante sconfitta rimediata nell’ultima gara di campionato contro il Napoli. Tutte le energie, fisiche e mentali, andranno focalizzate sull’impegno contro i biancocelesti, che attualmente occupano l’ottava posizione in Serie A, a pari punti con l’Atalanta. La squadra allenata da Maurizio Sarri sta cercando di prepararsi nel migliore dei modi alla finalissima di Coppa Italia contro l’Inter del 13 maggio, ma di sicuro allo Zini non farà sconti per poter chiudere bene il campionato.

Nelle ultime due uscite, la Lazio ha prima battuto il Napoli al “Maradona” 2-0, poi ha ottenuto un pirotecnico 3-3 contro l’Udinese. Lo stato di forma di Romagnoli e compagni è quindi buono.

Finora in Serie A nelle gare disputate in trasferta la Lazio ha conquistato 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, viaggiando quindi alla media di 1,24 punti a partita, con un totale di 12 reti realizzate e 12 incassate. Insomma, lontano dallo stadio di casa la squadra di Sarri non segna molto, ma incassa anche pochissimi gol.

Sono tre i capocannonieri dei biancocelesti: Pedro, Cancellieri e Isaksen, tutti autori di 4 reti a testa. Nel match d’andata, giocato allo stadio Olimpico di Roma, Lazio-Cremonese terminò 0-0. Marco Giampaolo in carriera ha affrontato Maurizio Sarri otto volte, senza mai riuscire a vincere e ottenendo solamente 2 pareggi e 6 sconfitte.

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