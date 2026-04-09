Futuro Nazionale di nuovo in piazza: raccolta firme per inasprire il Decreto Sicurezza
Sabato gazebo per presentare il documento che chiede, tra l'altro, un rafforzamento dello scudo penale con maggiori garanzie di impunità per le forze dell'ordine
Si chiama “Tolleranza zero” il pacchetto di modifiche al Decreto sicurezza che Futuro Nazionale presenta ai simpatizzanti con un’iniziativa nazionale a cui aderisce anche il comitato di Cremona, il prossimo sabato 11 aprile.
In mattinata sarà allestito un gazebo in piazza Stradivari, di fronte a SpazioComune, per la raccolta firme al documento che chiede, tra l’altro, un rafforzamento dello scudo penale con maggiori garanzie di impunità per le forze dell’ordine in caso di atti commessi in situazioni di legittima difesa; l’impiego dell’esercito con poteri di polizia giudiziaria in zone ad alta intensità criminale; sanzioni più pesanti per chi manifesta.
Una richiesta di modifiche che verrà presentata poi al Governo Meloni. Continua inoltre la campagna di tesseramento avviata già due settimane fa dal coordinatore locale del movimento di Vannacci, Paolo Italia.