Domenica 12 aprile (ore 17.30) le Scuderie del Fico (via Plasio, 21 a Cremona) ospiteranno la presentazione del libro Immaginando Gaza, edito da Delos Digital, al quale hanno contribuito anche sei autori cremonesi (insieme ad altri 31 provenienti da tutta Italia). Si tratta di una raccolta di racconti e graphic short stories realizzata a scopo benefico: il ricavato delle vendite verrà infatti destinato a Medici Senza Frontiere.

Quali scenari si potrebbero ipotizzare se si concretizzasse il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, denominato “Gaza riviera”, che prevede di trasformare la Striscia, teatro di guerra ormai da settant’anni, in un grande resort di lusso? E’ quello che hanno immaginato i 38 autori, che volando sulle ali della fantasia hanno raccontato diversi scenari ipotetici.

Alla presentazione, che rientra nell’ambito della rassegna “Leggere è Fico”, prenderanno parte la editor, Anna Pullia – che ha curato la realizzazione del libro insieme al collega Giampietro Stocco – nonché gli autori Marco Delmiglio, Letizia Sperzaga e Laura Bosio. Special Guest l’attore Carlo Zanotti, che reciterà un monologo dedicato a Gaza.

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