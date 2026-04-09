La spesa di aprile protagonista con Campagna Amica

La spesa di aprile attende i buongustai presso i mercati di Campagna Amica. Nel territorio si stanno preparando numerosi appuntamenti, con la regia di Coldiretti-Campagna Amica, tutti dedicati a celebrare “il buono e il bello” che nascono dall’agricoltura.

Domenica 12 aprile Campagna Amica si fa in tre. Il mercato degli agricoltori sarà a Cremona (in piazza Stradivari, dalle ore 9 alle 18:30, per l’appuntamento mensile) e anche a Crema, dove si presenterà nella mattinata presso la quarta pensilina di via Verdi (ore 8-12), ma anche, per l’intera giornata, in piazza Duomo. Nei giorni sabato 11 aprile e domenica 12 aprile Campagna Amica prende infatti parte alla Festa del Salame nobile cremasco e dei prodotti tipici del territorio, organizzata dal Comune di Crema ed accolta in piazza Duomo.

In tutte le piazze in cui saranno presenti, gli agricoltori si impegnano a portare i cibi tipici, che nascono in campagna, dai formaggi ai salumi nostrani, dal pane e prodotti da forno alle confetture, e poi miele, olio, vino, dolci, prodotti che nascono dai grani antichi. Grande spazio come sempre all’ortofrutta, a cominciare dalle fragole, vere regine del mercato di aprile. E anche ai fiori di stagione.

Nel mese di aprile i buongustai troveranno il mercato di Campagna Amica in tanti Comuni del territorio. Ci saranno i consueti appuntamenti settimanali a Cremona (tutti i martedì mattina presso il portico del Consorzio Agrario, a pochi passi da piazza Marconi), a Pizzighettone (ogni sabato mattina in zona piazza d’Armi) e a Casalmaggiore (la mattina del sabato in piazza Turati). Con il mese di aprile riparte anche il mercato settimanale a Soresina, il lunedì mattina accanto alla Chiesa di San Siro.

Tante le domeniche nel segno del buon cibo e dei fiori di stagione, con gli agricoltori di Campagna Amica. A Crema Campagna Amica sarà presente non solo nei giorni 11 e 12 aprile, ma anche domenica 26, presso la quarta pensilina di via Verdi. Gran finale, per il mese di aprile, anche Soncino, dove il mercato di Campagna Amica ha preso avvio, con un appuntamento mensile in piazza Manzoni. Dopo il debutto in marzo, si prosegue ora domenica 26 aprile.

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