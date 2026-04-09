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Mattarella incontra comunità italiana a Praga “Prospettive comuni in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “La comunità italiana qui ha una radice antica e che ha un fondamento culturale e di comunanza di principi che la rende solida. Quello che avviene in questo paese per noi è molto importante per l’amicizia che ci lega, per le prospettive comuni che abbiamo nell’Unione Europea e per i legami storici e il vostro ruolo in questo è un elemento fondante. Grazie per quanto fate”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Praga una rappresentanza della comunità italiana durante la visita ufficiale nella Repubblica Ceca.

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(Fonte video: Quirinale)

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