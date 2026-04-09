Primavera in festa al Bosco didattico di Castelleone

Domenica 12 aprile, dalle 14.00 alle 18.00, il Bosco didattico di Castelleone sarà aperto al pubblico per le consuete visite pomeridiane domenicali gratuite, offrendo a tutti – appassionati della natura e semplici visitatori – l’opportunità di immergersi nel pieno risveglio primaverile.

In questo periodo il bosco si presenta in tutto il suo rinnovato rigoglio, grazie alle favorevoli condizioni climatiche che esaltano il verde intenso della vegetazione e le prime fioriture stagionali, regalando scorci suggestivi e un’atmosfera particolarmente piacevole per una passeggiata all’aria aperta.

Chi lo desidera potrà usufruire dell’accompagnamento del personale provinciale presente sul posto e dei naturalisti volontari, disponibili a fornire informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza dell’ambiente e delle specie presenti.

Pur ricordando che nel bosco sono presenti percorsi appositamente predisposti, si consiglia l’utilizzo di calzature adeguate ad un’escursione in natura.

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