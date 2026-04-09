Tao Dance Theater in scena sul palco del Ponchielli: l'anteprima

Il palcoscenico di Cremona ospita alle 20.30 l’acclamata compagnia cinese Tao Dance Theater, con la direzione artistica dei coreografi Tao Ye e Duan Ni, che nel 2023 ha vinto il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia.

Ad aprile la compagnia è impegnata in una tournée internazionale dalla Colombia al Portogallo passando per l’Italia, dove fa tappa anche nella città del Torrazzo presentando le opere 16 e 17 che fanno parte dei Numerical Series; i lavori applicano la tecnica denominata Circular Movement System, che prevede la ripetizione ritualistica dei movimenti naturali del corpo, chiamando in causa la capacità del pubblico di concentrarsi sul gesto ripetuto nella sua essenzialità. Schemi, cambi veloci, stasi. Ma anche voci senza una musica, seguendo le infinite possibilità di flusso istantaneo.

“Abbandonata la narrativa, la trasmissione di un messaggio e le scenografie elaborate, Tao Ye e Duan Ni hanno creato un genere di danza unica ed evoluzionistica che cattura con la sua forza ipnotica e minimalista” aveva commentato Wayne McGregor alla Biennale nell’attribuzione del rinomato premio di Danza.

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