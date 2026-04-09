Un carrello, qualche cane e la voglia di scoprire il mondo: la storia di Alexander

Alexander ha 35 anni e da ben 17 vive una vita fuori dagli schemi: ha scelto la strada, il viaggio continuo e la scoperta del mondo come stile di vita.

Austriaco di origine, attraversa l’Europa lentamente, insieme ad un gruppo di fedeli compagni a quattro zampe — dai quattro ai nove cani — e da un carrello che racchiude tutto ciò che possiede.

In questi giorni è stato avvistato tra le vie di Cremona, dove ha deciso di fermarsi per un breve periodo: sta infatti esplorando la Lombardia, con il suo passo libero e senza fretta. Il suo viaggio non segue itinerari prestabiliti: è guidato dalla curiosità, dagli incontri e dalle storie che ogni luogo ha da offrire.

Tra sguardi incuriositi e qualche domanda, Alexander e i suoi amici a 4 zampe continuano il loro cammino.

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