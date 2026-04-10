A Grumello il via alla cinquantesima edizione della Fiera agricola

A Grumello è ormai tutto pronto per la speciale Fieragrumello che quest’anno celebra il 50esimo anniversario dalla prima edizione. Il prologo sono state, come sempre, le conferenze su rilevanti tematiche agricole organizzate da ANGA Cremona, Coldiretti Cremona e dal Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ATS Valpadana che hanno visto una buona partecipazione dei rappresentati del mondo agricolo.

Il lungo week end di festa è cominciato per i più piccoli con le giostre sulla Piazza del mercato per continuare con la musica dei ragazzi di Ape? Sì per il terzo anno presenti in Fiera con un’area dedicata allo street food.

Sabato il programma degli eventi è ricco e le proposte sono interessanti e variegate, molte delle quali hanno permesso negli anni alla Fiera di farsi conoscere ed apprezzare anche aldilà dei confini provinciali.

«Superando gli ostacoli che si incontrano nell’organizzazione di questi eventi, io con i volontari del Comitato – dichiara la presidente Maria Vittoria Berselli – confermiamo che anche quest’anno il programma è ricco. Si potrà girare tra gli espositori di vari settori nella consueta area sul Mulinello, mentre nelle sale del municipio e della biblioteca sarà possibile visitare ben quattro mostre dalla mattinata di sabato».

Lo scultore Angelo Cauzzi esporrà busti in terracotta di dimensione quasi reale con inaugurazione alle 10:30 alla presenza del critico d’arte Simone Fappani; saranno inoltre esposte un centinaio di foto scelte fra le più significative di questi cinquant’anni di Fieragrumello. Il Comune propone due mostre: una del Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone, “Ricordi di un tempo”, con foto di Giuseppe Geroli che raffigurano la vecchia civiltà contadina, l’altra dell’artista Isabella Lauritano.

Poliedrico il programma musicale del sabato: il pomeriggio si esibiranno I Barabba Gulasch, una piccola fanfara che propone, insieme a brani italiani anni ’60/70 rivisitati in chiave balcanica, pezzi balcanici tradizionali. La sera toccherà alla Noimond band con un repertorio che attraversa i più grandi successi pop, le hit rock più travolgenti e i ritmi dance e a seguire dj set con Lukito Deejay, il cantante della band.

Il momento clou della manifestazione primaverile di Grumello sarà la cerimonia di inaugurazione di domenica mattina nella Sala delle Conferenze di Cascina Castello, con l’intervento di numerose autorità, la consegna del Premio Agrumello e, novità per il 50esimo, i riconoscimenti offerti ad alcune donne del paese.

Gli assegnatari del Premio sono Agropolis, la Banca Credito Cooperativo, Palmiro Fanti di Fantigrafica e Mario Silla, direttore del giornale online Cremonasera. Il Comitato organizzatore darà quest’anno un riconoscimento ad alcune donne grumellesi che si sono distinte in vari campi nella comunità impegnandosi anche, spesso senza visibilità, per il successo della Fiera.

A loro sarà consegnata una ceramica che raffigura una “Fanciulla d’Abruzzo”del maestro Franco Summa, mentre ai quattro premiati un artistico centrotavola. Entrambi gli oggetti, sostenuti da una base lignea creata da due collaboratori di Fieragrumello, Franco Dova e Vittorio Grassi, escono dal laboratorio artigianale Simonetti di Castelli, in provincia di Teramo.

Le note del maestro Angelo Mozzi sottolineeranno i diversi momenti della cerimonia, al termine della quale i presenti lasceranno Cascina Castello e, accompagnati dalla “Tribù dei rumori”, si porteranno all’area espositiva per la visita agli stand.

Nel pomeriggio spazio al karaoke con Fabio Prestinari e al duo acustico “Sunrise”, composto da Giulia Allegri, voce, e Giovanni Lunati alla chitarra che si esibiranno in un repertorio pop, R&B e rock reinterpretato in chiave acustica. Come sempre piccoli e grandi non si perderanno l’esibizione della Scuola Cinofila “Madonna della Strada”, le dimostrazioni di Alice Orsi, giovane istruttrice di equitazione, con una sua allieva e la mostra di testuggini con il laboratorio per i bambini. Da non perdere anche l’esposizione di macchine agricole d’epoca a cura dei ragazzi del gruppo “Tra i rottami balla”.

«Come Comitato – sottolinea Berselli – abbiamo organizzato l’evento da tempo, insieme alla Pro Loco, che ha preparato l’edizione speciale del periodico Agrumello, e alla società sportiva U.S. San Bartolomeo che gestisce i parcheggi. Il successo di FieraGrumello non può che essere l’obiettivo condiviso da tutta la comunità».

Paolo Fornasari

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