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Affari Tuoi, stasera puntata speciale con Jovanotti e Morandi

(Adnkronos) –
Puntata speciale di Affari Tuoi. Stasera, venerdì 10 aprile, al fianco di Stefano De Martino ci saranno due concorrenti d’eccesione: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. 

I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, il cui premio finale sarà devoluto in beneficenza.  

Ad affiancarli, ci saranno familiari, amici e colleghi – tra loro, le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, Saturnino Celani, bassista di Jovanotti, Nick Cerioni, curatore dello styling di entrambi, e molti altri – che avranno il compito di aprire i pacchi che verranno chiamati. 

Per l’occasione, anche la colonna sonora della partita sarà composta dai brani dei due cantanti. L’appuntamento è alle 20.35 su Rai 1. 

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