Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la gara di Cagliari

Il tecnico Marco Giampaolo e il suo staff stanno preparando con la squadra nel migliore dei modi la delicata trasferta di Cagliari. Tra squalifiche e infortuni, il tecnico dei grigiorossi non avrà l’intera rosa a disposizione, ma dovrà fare i conti con diverse defezioni per una partita dal peso specifico importante in ottica salvezza.

Come sistema di gioco di partenza, Giampaolo si dovrebbe affidare nuovamente a un 4-2-3-1. Il 5-3-2 visto in parte della partita contro il Bologna dovrebbe rimanere un’alternativa a gara in corso, a seconda anche di come si metteranno le cose a livello di punteggio.

In difesa, davanti al portiere Audero, nel ruolo di terzini si dovrebbero rivedere Terracciano a destra e Pezzella a sinistra. Come centrali, accanto all’ex di turno Luperto potrebbe agire Baschirotto, pronto al rientro dopo il periodo di infortunio, o in alternativa Bianchetti.

Davanti alla difesa, considerate la squalifica di Maleh e l’assenza per infortunio di Thorsby, dovrebbero partire titolari Grassi e Bondo. Sugli esterni, Vandeputte è quasi sicuro del posto a sinistra, mentre a destra ci sono tre giocatori in lizza per un posto: Barbieri, che sembra favorito, oppure Floriani Mussolini o Zerbin.

Per quanto riguarda il reparto d’attacco, Vardy non ci sarà sicuramente e molto probabilmente anche Sanabria dovrà rinunciare alla convocazione. A questo punto Giampaolo ha diverse soluzioni a disposizione. Potrebbe giocare Bonazzoli dietro a uno tra Djuric e Okereke. Oppure Giampaolo potrebbe decidere di schierare Payero da trequartista centrale (come a Parma nel secondo tempo) dietro a Bonazzoli, capocannoniere della squadra grigiorossa con 7 gol all’attivo in questa Serie A.

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