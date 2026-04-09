Cremonese, il Cagliari non vince da otto giornate e sta preparando la partita in ritiro

Si avvicina una delle sfide più importanti della stagione per la Cremonese. Sabato alle ore 15 alla Unipol Domus i grigiorossi faranno visita a un Cagliari che in classifica ha soltanto 3 punti in più. L’obiettivo della squadra di Giampaolo è chiaro: vincere per agganciare i sardi e coinvolgerli definitivamente nella lotta salvezza in queste ultime giornate di Serie A.

Il momento è delicato per tutti. Lo è per la Cremo, per lo stesso Cagliari, ma anche per il Lecce, la terza squadra al momento coinvolta nella lotta per evitare il terzultimo posto, che comporta la retrocessione in Serie B.

Per rimanere focalizzati sui prossimi avversari dei grigiorossi, il Cagliari in questi giorni si trova in ritiro e ci rimarrà fino a sabato, giorno della partita. L’allenatore Pisacane, ex grigiorosso, sente traballare la sua panchina, nonostante le rassicurazioni della dirigenza. A gennaio il Cagliari sembrava praticamente salvo, dopo aver conquistato tre vittorie di fila, battendo nell’ordine Juventus, Fiorentina e Verona. Poi si è spenta la luce, complici anche tanti infortuni che di certo non hanno facilitato il lavoro dell’allenatore.

Così, nelle ultime otto partite non è arrivata nemmeno una vittoria, ma la miseria di 2 soli punti. I sardi sono così precipitati verso la zona che scotta che, come detto, oggi dista soltanto 3 punti. A tenere a galla il Cagliari sono stati il portiere Caprile e il giovane talento del calcio italiano Palestra. La cessione di Luperto, proprio a una rivale come la Cremonese, ha tolto certezze alla difesa. E in attacco si è fatta sentire l’assenza di un bomber. Sono però tornati a disposizione in questi giorni Borrelli e Belotti, anche se il ruolo di capocannoniere lo recita Sebastiano Esposito, che vanta 5 gol all’attivo.

E’ chiaro che sia il Cagliari che la Cremonese vedono la sfida di sabato prossimo come l’occasione della possibile svolta. Letta in chiave grigiorossa, la sfida andrà affrontata con coraggio. Con un successo, i grigiorossi aggancerebbero i sardi, che sulla carta hanno il calendario peggiore nelle ultime sei giornate tra chi lotta per salvarsi. La squadra di Giampaolo dovrà sfruttare a proprio favore le difficoltà che il Cagliari sta attraversando in questo momento. Senza paura, senza fare sconti.

© Riproduzione riservata