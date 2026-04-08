Cremo, l'approccio è un problema: già 11 gol incassati nei primi 20 minuti di gioco

Contro il Bologna, per la Cremonese si è ripresentato un vecchio problema, che alla fine ha pesato in maniera decisiva sul risultato finale del match. Stiamo parlando dei troppi gol incassati dai grigiorossi a inizio gara, in particolare nei primi 20 minuti di gioco.

Con un avvio molto aggressivo, infatti, la squadra allenata da Italiano ha spezzato l’equilibrio alla prima occasione, dopo soltanto 3 minuti, con Joao Mario. E al quarto d’ora di gioco è arrivato addirittura il raddoppio, firmato da Rowe, sempre su assist dalla sinistra di Miranda.

Due vere e proprie mazzate per il morale di una Cremonese assai fragile mentalmente, che è riuscita comunque ad evitare un passivo più pesante nel primo tempo, riordinando le idee durante l’intervallo e presentandosi in campo in maniera diversa nella ripresa, anche se senza riuscire ad evitare la sconfitta.

In totale, in queste prime 31 giornate di Serie A, la Cremonese ha incassato ben 11 gol durante i primi 20 minuti di gioco. Un problema che si ripete da tutto il campionato e che è già costato tantissimo in termini di punti. In pratica, l’approccio alla partita della Cremo molto spesso non è dei migliori. Un punto debole che ormai gli avversari di turno conoscono bene e che cercano di sfruttare a loro favore con avvii di gara aggressivi.

Ma in Serie A, non solo i grigiorossi hanno questo tipo di difficoltà. Il Cagliari, ad esempio, prossimo avversario della Cremonese sabato prossimo in uno scontro diretto quasi decisivo in chiave salvezza, finora ha incassato 8 reti nel primo quarto d’ora di gioco. Anche i sardi, quindi, soffrono dello stesso problema dei grigiorossi.

Il Lecce, invece, per rimanere in tema di rivali per evitare la retrocessione, ha un tipo di approccio nettamente migliore alle partite, avendo finora incassato una sola rete nei primi 15 minuti di gioco.

Tornando però alla cruciale sfida salvezza in programma sabato prossimo alla “Unipol Domus”, in campo si fronteggeranno due squadre (Cagliari e Cremonese) che hanno grossi problemi di approccio alla partita. Con questi presupposti, che tipo di gara nascerà? Pronosticarlo è quasi impossibile.

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