Dal 13 aprile al 30 maggio cantiere in piazza Marconi, divieti di sosta in 14 stalli

Dal 13 aprile al 30 prossimi, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, piazza G. Marconi, dal civico 2 sino a via Bell’Aspa, sarà interessata da lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione di autorimesse interrate eseguiti per conto di AEM Cremona S.pA.

Per consentire la realizzazione di questo importante intervento verrà disposto per tempo il divieto di sosta, con rimozione anche dei mezzi autorizzati, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con indicazione dei giorni di validità e con pannelli con l’indicazione di inizio e fine del divieto: non potranno pertanto essere utilizzati 14 stalli di sosta a pagamento e uno stallo di sosta per carico e scarico. Sarà in ogni caso sempre consentito l’accesso alle proprietà laterali e sarà garantito il transito dei pedoni sotto il porticato lato cantiere. Non sono previste modifiche alla viabilità.

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