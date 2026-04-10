Ecoverso R-Ace: al Politecnico va in scena la gara al veicolo che consuma di meno
Domenica 12 aprile giornata dedicata ai motori elettrici presso il Campus Città di Cremona. Alle 14:30 seminario aperto alla cittadinanza sull'evoluzione della mobilità sostenibile
Domenica 12 aprile il nuovo Campus del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano ospiterà una giornata dedicata alla mobilità sostenibile, tra competizione, divulgazione scientifica e confronto aperto al pubblico. L’iniziativa è organizzata da Ecoverso in collaborazione con l’Ateneo, nell’ambito di una partnership attiva dal 2019.
La mattina prenderà il via la gara automobilistica amatoriale Ecoverso R-Ace, che vedrà protagonisti piloti di veicoli ibridi ed elettrici impegnati a ottenere il minor consumo energetico, misurato in litri o kWh. Tra i partecipanti anche un equipaggio d’eccezione – la Mobility Manager di Ateneo Eleonora Perotto, e il Responsabile Gestionale del Polo, Carlo Savi – a bordo del nuovo Doblò full electric FIAT in dotazione al Politecnico di Milano.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 presso la nuova Aula Magna Maffezzoni del Campus, si terrà il seminario pubblico dal titolo “L’evoluzione della mobilità sostenibile tra guida autonoma e numeri incoraggianti”, aperto a tutta la cittadinanza. L’incontro vedrà la partecipazione di docenti e rappresentanti dell’Ateneo e offrirà un approfondimento sullo stato della transizione verso una mobilità a basso impatto ambientale, sui progressi della guida autonoma e sulle prospettive future del settore dei trasporti. Un’occasione per studenti, appassionati e cittadini di confrontarsi direttamente con i maggiori esperti sui cambiamenti in corso nel settore dei trasporti.
Il programma del seminario prevede:
14:30 – Saluti istituzionali: Luciano Baresi, Prorettore del Polo di Cremona; Pier Luigi Rizzi, Presidente del Circolo Vedo Verde Legambiente di Cremona
14:45 – Il Piano Spostamenti Casa-Università e la mobilità elettrica: Eleonora Perotto, Mobility Manager del Politecnico
15:00 – L’evoluzione della guida autonoma: Sergio Savaresi, Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
15:30 – Buone notizie per la sostenibilità: Mario Grosso, Delegato alla tutela ambientale e economia circolare
16:00 – Premiazioni Ecoverso R-Ace
16:30 – Chiusura dei lavori
«A Cremona torneremo a sfidarci a colpi di kWh al km, per comprendere quanto le motorizzazioni elettriche possano essere efficienti» – afferma Grosso, delegato alla Tutela ambientale e economia circolare. «La collaborazione di Ecoverso con il Politecnico di Milano si rafforza ulteriormente, sempre unendo l’utile (sensibilizzazione e divulgazione scientifica sui temi della mobilità sostenibile) al dilettevole (la scoperta del nuovo Campus e la visita della città del violino)».
«Ospitare questo evento ci permette di riflettere sull’auto elettrica, un mezzo di trasporto sempre più centrale nelle nostre vite, in modo professionale e approfondito, ma anche di divertirci mettendo alla prova le potenzialità di questi veicoli e le nostre capacità nel valorizzarle» aggiunge Baresi.
La giornata si concluderà con la premiazione dei vincitori della gara.
L’evento sancisce un nuovo capitolo della collaborazione tra Ecoverso e il Politecnico di Milano e rappresenta anche un momento di incontro e dialogo tra università e territorio, con l’obiettivo di rendere la transizione verso una mobilità sostenibile sempre più concreta e condivisa.
Il seminario è gratuito e aperto al pubblico: cittadini, studenti e interessati sono invitati a partecipare per approfondire temi sempre più centrali per il futuro delle nostre città.
Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo è possibile visitare i canali ufficiali di Ecoverso.