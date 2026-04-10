Festa della Polizia, molti agenti premiati per il servizio reso su campo

Molti gli agenti della Questura di Cremona premiati in occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato, celebrato al Teatro Filo. Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento conferiti dal Capo della Polizia al personale distintosi per particolari meriti di servizio, con una serie di interventi che hanno messo in luce coraggio, prontezza operativa e capacità investigative.

La promozione per merito straordinario è stata conferita all’agente Giovanni Longobardi, protagonista di un intervento decisivo per salvare la vita a un uomo colpito da arresto cardiaco. In servizio di volante insieme alla collega Lucrezia Magaddino, è intervenuto praticando manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore, riuscendo a stabilizzare la vittima fino all’arrivo dei sanitari.

Un encomio solenne è stato assegnato al vice ispettore Gabriele Serra, che durante un servizio a Parma si è distinto per un salvataggio ad alto rischio. Di fronte a un’auto completamente sommersa in un sottopasso, con un uomo intrappolato all’interno, si è immerso in acqua riuscendo a raggiungerlo e metterlo in salvo.

Sempre un encomio solenne è stato conferito all’agente scelto Denise Donato per un intervento effettuato a Crema. Insieme al collega Matteo Vetrugno ha soccorso un uomo caduto nelle acque gelide del canale Vacchelli, riuscendo a recuperarlo con l’ausilio di una fune nonostante le difficoltà operative.

Importante anche il riconoscimento per l’attività investigativa che ha portato all’arresto di nove giovani responsabili di gravi reati, tra cui rapine aggravate e tentate violenze sessuali di gruppo. L’encomio è stato conferito al commissario capo Giulia Cristina, al sostituto commissario coordinatore Luca Alberto Mori e all’ispettore Carlo Musti, protagonisti di un’indagine che ha restituito sicurezza alla città.

Una parola di lode è stata invece attribuita al commissario capo Alessio Balloi e all’agente Vincenzo Serafino, che hanno condotto un’attività di polizia giudiziaria culminata con l’arresto in flagranza di tre rapinatori responsabili di una violenta aggressione ai danni di un commerciante del centro, minacciato con un coltello e ferito al volto.

Encomio e parola di lode anche per il commissario capo Alessio Rocca, il sostituto commissario Antonio Ventura, l’ispettore Pierluigi Lapacciana, i vice ispettori Giuseppe Mazzone, Vincenzo Lupo e Antonio Faraone e il vice sovrintendente Giancarlo Cianfriglia. Il gruppo si è distinto in un’indagine che ha portato all’arresto di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti e all’estorsione, con il sequestro di un ingente quantitativo di hashish.

Ulteriore encomio e parola di lode sono stati conferiti al sostituto commissario Luca Alberto Mori, agli ispettori Marco Mennella e Carlo Musti, al sovrintendente Davide Micheletti, all’assistente capo coordinatore Matteo Marchesini e all’assistente capo Alfonso Aiello per un’operazione che ha consentito di individuare e arrestare i responsabili di due rapine messe a segno nell’area di servizio Cremona Sud dell’autostrada A21.

Nel corso della cerimonia è stato infine annunciato che ulteriori riconoscimenti saranno consegnati in una successiva occasione, insieme alle medaglie di commiato destinate al personale recentemente andato in pensione.

© Riproduzione riservata