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Cronaca

“Giovani in Centro”, il progetto presentato a City Vision Benevento

di Laura Bosio

L’assessore ai Giovani Luca Burgazzi ha partecipato a un tavolo di lavoro con sindaci e rappresentanti della PA. Focus sull’iniziativa di riqualificazione urbana

Luca Burgazzi a City Vision

L’assessore al Turismo e ai Giovani Luca Burgazzi ha partecipato come speaker al tavolo di lavoro di City Vision The Open City. Infrastrutture, spazi pubblici e rigenerazione urbana, tenutosi a Benevento. Erano presenti all’incontro diversi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, provenienti da tutta Italia, come Christian Castorri (Vicesindaco e Assessore a Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Cesena), Loredana Costanza (Assessora alla Digitalizzazione del Comune di Potenza), Vincenzo Cuomo (Assessore all’urbanistica e governo del territorio della Regione Campania) e Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato con delega alle Politiche per il Sud).

Il focus dell’intervento dell’assessore Burgazzi è stato il progetto Giovani in Centro. L’intervento mira a trasformare alcuni edifici del centro storico, creando spazi che possano accogliere giovani e famiglie, ma anche attività commerciali e associazioni culturali. Lo scopo è attivare luoghi della cultura e della socialità, partendo dalle fasce più giovani per restituire una città valorizzata, riqualificando immobili pubblici dismessi, rigenerando piazze e parchi, investendo in un sistema di mobilità sostenibile e mettendo gli spazi a disposizione dei cittadini e delle associazioni locali.

“L’obiettivo di “Giovani in Centro” è restituire alla città e ai giovani una parte importante del centro storico perché offra nuovi spazi e occasioni di incontro, svago, cultura e formazione” ha detto Burgazzi. “Per Cremona è stato importante presentare una progettualità così strategica al tavolo di lavoro di City Vision a Benevento. Reso possibile grazie a fondi regionali, finanziamenti del fondo sociale europeo e cofinanziamento del Comune di Cremona, il cantiere di “Giovani in Centro” è un’azione cruciale di rigenerazione urbana della città”.

“Una città non è fatta solo di infrastrutture e funzioni, ma di spazi che devono continuare ad avere senso per le persone che li abitano” ha commentato Domenico Lanzilotta. “Ripensarli alla luce dei cambiamenti in corso è una sfida decisiva per le amministrazioni locali, in particolare per i comuni di medie dimensioni e per i capoluoghi. In questo contesto, l’esperienza del Comune di Cremona ha offerto un apporto rilevante, inserendosi in un dialogo qualificato con altre amministrazioni italiane impegnate a interpretare in modo nuovo i processi di trasformazione urbana”.

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