Tre progetti di altrettanti comuni cremonesi, Genivolta, Grontardo, Ripalta Guerina, sono rientrati nella nuova tranche di finanziamenti regionali concessi attraverso il bando dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi. A Grontardo arriveranno 235mila euro per la riqualficazione; a Genivolta 18.978 per il centro sportivo comunale; a Ripalta Guerina 160mila euro, sempre l’impianto comunale.

Altre risorse regionali per 3,1 milioni di euro, per l’impiantistica sportiva: questa la novità che, attraverso uno stanziamento aggiuntivo, che porta la dote complessiva del bando oltre la soglia dei 33 milioni di euro in termini di contributi a fondo perduto, consente di accogliere ulteriori progetti”, così Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura, che presiede la IV Commissione Attività Produttive, commenta questo nuovo incremento di risorse, che vede la provincia di Cremona tra i beneficiari della Linea 1 del provvedimento.

Nello specifico del cremonese, i finanziamenti permetteranno di sbloccare cantieri essenziali per la riqualificazione di centri sportivi comunali, spaziando dal rifacimento di manti erbosi e campi da tennis fino all’indispensabile abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico delle strutture esistenti. La capillarità del bando è la sua vera forza, poiché permette anche ai centri più piccoli del nostro comprensorio di accedere a fondi che altrimenti sarebbero difficilmente reperibili, garantendo ai cittadini servizi moderni e sicuri”.

“La Linea 1 del Bando Impianti Sportivi 2025, dedicata ai piccoli interventi – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – ci consentirà di cofinanziare 17 Comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Gli interventi riguardano la riqualificazione di campi da calcio e da tennis, una pista di atletica, nuovi spogliatoi, l’efficientamento energetico degli impianti comunali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono strutture e servizi essenziali: senza di essi la pratica sportiva non potrebbe esistere”.

La dotazione iniziale del Bando Impianti Sportivi 2025 ammontava a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto e 70 milioni come linea di credito dedicata: 9 milioni destinati alla Linea 1 e 21 milioni alla Linea 2. Si tratta della misura regionale più rilevante per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva esistente.

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