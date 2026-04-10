Mediobanca celebra gli 80 anni dalla Fondazione

(Adnkronos) – Mediobanca celebra l’ottantesimo anniversario dalla fondazione. È del 10 aprile 1946 l’atto di costituzione della Banca, nata per volere di Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per gestire un passaggio cruciale per il Paese. L’istituto venne concepito per colmare un vuoto strutturale del sistema del credito, in un contesto nel quale il mercato finanziario non era ancora in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze della crescita industriale.

Fin dall’origine, la sua natura è stata quella di una banca “di sistema”, chiamata a raccogliere risparmio e a trasformarlo in credito per l’economia reale. Tale impostazione si è tradotta in una serie di iniziative che hanno segnato l’evoluzione della finanza italiana. Mediobanca, infatti, si è posta all’avanguardia nello sviluppo del mercato dei capitali e nell’innovazione degli strumenti finanziari, contribuendo alla diffusione di pratiche e strumenti ancora oggi fondamentali per imprese e famiglie.

Alla capacità di innovazione di Mediobanca si devono, ad esempio: il lancio dei libretti vincolati e i certificati di deposito, per la raccolta di credito nel medio termine, in cui confluirono i risparmi degli italiani dopo la fine della Guerra; la diffusione di una cultura finanziaria ed economica basata sui valori della trasparenza, correttezza e serietà di amministrazione attraverso l’opera di Progredi, società di consulenza nella valutazione dei rischi finanziari; l’introduzione del credito al consumo in Italia, sulla scorta di quanto appreso da Enrico Cuccia oltreoceano, con l’erogazione dei primi prestiti personali; l’apertura di fondi di investimento sperimentali, antesignani dei più comuni strumenti distribuiti oggi dalle banche per la gestione del risparmio, contribuendo alla loro regolamentazione e alla loro successiva diffusione nel mercato italiano; progetti di private equity e venture capital del tutto nuovi, nonché la diffusione di strumenti, come i prospetti, ancora oggi fondamentali per la trasparenza verso gli investitori e per la cultura finanziaria.

Nella propria attività, dapprima come banca d’affari, Mediobanca ha costruito una reputazione fondata su rigore analitico, riservatezza, competenza e capacità di lettura dei bilanci: qualità che hanno accompagnato l’istituto nelle diverse fasi della sua evoluzione. Rinnovando il proprio modello di business, anche attraverso l’espansione nei mercati esteri, l’istituto ha consolidato competenze e specializzazioni che ne hanno rafforzato il ruolo a sostegno del sistema Paese. Dalla consulenza d’impresa alla gestione del risparmio, fino alle più recenti evoluzioni nel Wealth Management e negli investimenti nei Private Market, la Banca ha accompagnato i cambiamenti del contesto economico con un modello capace di coniugare continuità strategica e innovazione.

In occasione dell’anniversario, Mediobanca avvia una serie di iniziative che l’accompagneranno nell’anno di celebrazione. Tra queste, una campagna pubblicitaria ideata per valorizzare l’heritage della Banca, con un patrimonio di competenze che “continua a evolversi al servizio di imprese e famiglie”. “Da 80 anni costruiamo il domani. Ogni giorno”, recita il claim supportato anche da un logo dedicato all’anniversario e che identificherà tutte le iniziative della Banca nei 12 mesi a venire.

Un’area dedicata del sito www.mediobanca.com raccoglie, inoltre, testimonianze e approfondimenti sulla storia dell’istituto consentendo di riscoprire, anche grazie alle fonti custodite dall’Archivio Storico Vincenzo Maranghi, il suo contributo alla storia finanziaria del Paese.