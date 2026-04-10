Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato oggi 10 aprile dai Vigili del fuoco all’interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano (Milano), in via Giovanni XXXIII.

La vittima potrebbe essere un 72nne la cui figlia aveva denunciato la scomparsa ieri. L’intervento dei sommozzatori si è reso necessario in quanto si sospetta che all’interno della vettura ci fosse un’altra persona.