Multe, nel 2025 i cremonesi hanno speso quasi 2,3 milioni di euro

A Cremona, nel 2025 gli automobilisti hanno speso poco meno di 2,3 milioni in multe (2.262.125 per la precisione), con una media di 32 euro per ogni residente. Il dato emerge da una analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Confrontando i numeri con quelli delle altre città lombarde, è evidente come sotto il Torrazzo gli automobilisti si siano dimostrati più disciplinati: dopo Lodi e Sondrio, infatti è quella in cui l’importo speso pro-capite è stato il più basso.

Guardando alla graduatoria regionale, al primo posto si posiziona Milano (178,6 milioni di euro), seguita da Brescia (12,8 milioni di euro), Bergamo (8,4 milioni di euro), Monza (5,7 milioni di euro), Como (5,5 milioni di euro), Mantova (4 milioni di euro), Pavia (2,6 milioni di euro), Varese e Lecco (2,4 milioni di euro) e Cremona (2,3 milioni di euro). Chiudono la classifica regionale i comuni di Sondrio e di Lodi che hanno incassato, rispettivamente, oltre 740mila e poco più di 215mila euro.

Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo lombardi analizzati hanno incassato oltre 225 milioni di euro. L’importo, in calo del 12% rispetto al 2024, risulta però superiore di oltre il 15% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra sfiorava i 200 milioni di euro.

Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Milano, terza nella graduatoria nazionale, con 130 euro; seguono nella top 3 Mantova (82 euro) e Bergamo (70 euro).

Cattive notizie sul fronte dell’Rc Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Lombardia sono aumentati del 6,2%.

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