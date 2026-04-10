Progetto Scuola 2026 “Corso Base di Protezione Civile”: sabato 11 aprile le esercitazioni pratiche

Prosegue il progetto 2026 “Corso Base di Protezione Civile”, avviato tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo nell’ambito della rete dei CPPC (Centri di Promozione della Protezione Civile), con il coinvolgimento di numerosi istituti scolastici del territorio provinciale. L’iniziativa, coordinata dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Cremona, rappresenta un’importante azione di formazione rivolta agli studenti, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e del volontariato.

La giornata di sabato 11 aprile sarà dedicata alle attività dimostrative pratiche, che si svolgeranno in contemporanea nei poli di Casalmaggiore, Cremona e Crema, coinvolgendo complessivamente centinaia di studenti, volontari e operatori del sistema di protezione civile.

A Casalmaggiore le attività interesseranno l’I.I.S. Romani e si svolgeranno presso il Parco della Posta, in via Minatori del Belgio 27. Il responsabile dell’attività è Daniele Corbari, affiancato dal tutor Claudio Rivaroli. Saranno presenti sette organizzazioni di protezione civile per un totale di 39 volontari, oltre agli operatori di Padana Soccorso. Il ritrovo è previsto alle ore 7.30, con inizio delle attività dimostrative alle ore 8.30 e conclusione alle ore 12.30. Gli studenti coinvolti saranno 131.

A Cremona le esercitazioni riguarderanno il Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” e l’IIS Ghisleri-Beltrami, con attività presso la succursale Anguissola di via Palestro. Responsabile dell’organizzazione è Ilaria Pisani, con il supporto del tutor Lorenzo Albertoni. Parteciperanno cinque organizzazioni di protezione civile con 36 volontari, insieme ai Vigili del Fuoco. Il ritrovo degli operatori è fissato alle ore 7.30, con avvio delle attività alle ore 8.30 e chiusura alle ore 12.30. Saranno coinvolti 135 studenti.

A Crema le attività interesseranno l’IIS “Galileo Galilei” e l’IIS Racchetti-Da Vinci, con esercitazioni nel cortile interno del Galilei. Referente dell’iniziativa è Elena Roberta Milanesi, affiancata dai tutor Giandomenico Iezzi, Carlo Denti, Andrea Mainardi e Silvia Bassini. Saranno presenti undici organizzazioni di protezione civile per un totale di 54 volontari, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Croce Verde di Castelleone. Il ritrovo degli operatori è previsto alle ore 7.00, con inizio delle attività alle ore 9.00 e conclusione alle ore 13.00. Gli studenti coinvolti saranno 230.

La giornata rappresenta un momento significativo del percorso formativo, durante il quale gli studenti potranno osservare da vicino mezzi, tecniche e modalità operative utilizzate in situazioni di emergenza, grazie al contributo diretto dei volontari e degli operatori del sistema di protezione civile.

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