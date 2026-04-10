Questura, nel 2025 denunciate 1.221 persone e arrestate 35

1.221 persone denunciate, 35 arrestate in flagranza di reato, 42 sottoposte a misure cautelari restrittive: questi solo alcuni dei dati relativi all’attività della Questura di Cremona nel 2025, resi noti nell’ambito della celebrazione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato, svoltasi al Teatro Filo.

Complessivamente gli agenti di via dei Tribunali hanno identificato 33.347 soggetti e controllato 9.581 veicoli. Incisivo anche il lavoro efettuato durante gli eventi pubblici: sono stati 279 quelli presi in carico, a cui si aggiungono 99 manifestazioni sportive.

Quest’ultime hanno visto anche un grande impegno della Digos, che ha svolto importanti attività di polizia giudiziaria, riuscendo a incastrare diversi soggetti che si sono resi responsabili di disordini ed episodi violenti. L’attività di prevenzione messa in campo dalla Divisione Anticrimine ha portato all’adozione, da parte del questore, di ben 298 provvedimenti, di cui 85 fogli di via obbligatori, 89 avvisi orali, 643 Daspo, 27 Dacur e 26 ammonimenti per violenza domestica.

Importante anche il lavoro sull’immigrazione, che ha visto 150 provvedimenti durante tutto l’anno, tra ordini del questore di lasciare il territorio nazionale, accompagnamenti alla frontiera e presso i centri per il rimpatrio. Importante anche l’attività dell’ufficio passaporti: quelli rilasciati nel corso dell’anno sono stati ben 18.387.

Per quanto riguarda la Polizia Stradale, 3.866 pattuglie si sono impegnate nella vigilanza autostradale, 144 sono state le attività di scorta, 150 le persone denunciate e 4 quelle arrestate. Gli agenti hanno altresì rilevato 721 incidenti ed elevato 13.471 contravvenzioni. Silenzioso ma fondamentale anche l’operato della Polfer, che ha identificato, nel 2025, 9.518 persone, e ne ha denunciate 15, e quello della Sezione Operativa per la Sicurezza Cybernetica, che ha monitorato centinaia di siti internet e denunciato 174 persone.

© Riproduzione riservata