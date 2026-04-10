Università Cattolica, dal 15 aprile la mostra "I tempi diamo noi"

Il Campus cremonese dell’Università Cattolica torna a ospitare un evento artistico di grande spessore. Mercoledì 15 aprile alle 11,30 nel corpo aule di via Bissolati 74 inaugurerà la mostra “I tempi siamo noi”. Protagonista per un mese, fino a venerdì 15 maggio, sarà una raccolta di opere del pittore e scultore piacentino Romano Bertuzzi. La mostra nel Campus di Santa Monica sarà curata da Carlo Francou, autore del catalogo.

L’esposizione raccoglie opere in bianco e nero che ritraggono perlopiù particolari di nature morte: tronchi, fogli, ciottoli, pezzi di corteccia, legnaie, fascine, pietraie. “L’artista – scrive nella prefazione del catalogo don Compiani – predilige realtà elementari come foglie e sassi, esaltate in tutta la loro potenza materica. La precisione dei tratti svela anche nel più piccolo dettaglio un mondo complesso e correlato, dove ogni particolare si fa traccia essenziale al tutto”.

Durante il momento inaugurale, mercoledì 15 aprile, interverranno il direttore della sede di Piacenza Cremona dell’Università Cattolica Angelo Manfredini insieme al vice-direttore per il Campus di Cremona, Matteo Burgazzoli. Sono attesi anche l’assistente pastorale del Campus, don Maurizio Compiani, insieme al curatore della mostra e all’autore.

Orari della mostra dall’inaugurazione (apertura lunedì 13 aprile) fino al 15 maggio: da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 18,30. Sabato dalle 10 alle 17,30, domenica dalle 15 alle 17,30 (durante le festività nazionali il Campus sarà chiuso)

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