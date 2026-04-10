Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: “Non glielo consento!”

(Adnkronos) – “Questo non glielo consento!”. Bruno Vespa esplode contro Giuseppe Provenzano, esponente del Pd, nello studio di Porta a Porta. La discussione si accende quando Vespa frena Provenzano, che si inserisce durante l’intervento di Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia. “Scusi, Provenzano… Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare… Se lui parla e lei interrompe…”, dice il conduttore cercando di moderare il dibattito. “Stavamo interloquendo, è legittimo, siamo in uno studio democratico”, dice Provenzano. “Vuol venire al posto mio?”, chiede Vespa. “Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte…”, dice Provenzano invitando Vespa a prendere posto tra gli esponenti della maggioranza. “E’ una battuta”, dice Provenzano cercando di arginare la reazione furiosa di Vespa.

“Questo non glielo consento! Lei mi deve trovare una trasmissione, con quello che vedete in giro con la par condicio… Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri”, dice Vespa in maniera perentoria. Provenzano prova invano a ribattere: “Dottor Vespa… abbia pazienza…”.