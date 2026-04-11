Cinturrino, dichiarazioni spontanee in aula: “Mai usato violenza, sempre agito nel pieno della legalità”

(Adnkronos) – “Sono sempre stato un poliziotto corretto, ho sempre lavorato nell’interesse della giustizia, la divisa è sempre stata la mia passione. Non ho mai usato violenza contro nessuno, non ho mai sottratto droga o soldi, ho sempre agito nel pieno della legalità”. E’ il senso delle dichiarazioni spontanee rese dal poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per l’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, nella seconda giornata di incidente probatorio per cristallizzare le testimonianze di chi lo accusa di aggressioni, minacce e spaccio di droga.

Nell’aula a porte chiuse del terzo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, davanti al giudice di Milano Domenico Santoro, l’assistente capo del commissariato Mecenate si mostra sicuro, rivendica i “riconoscimenti” di una carriera lunga quasi 20 anni, segnati da pochi giorni di malattia, e dall’amore per la divisa.

“Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per la fine che ho fatto io”, è uno dei passaggi delle dichiarazioni spontanee rese dal poliziotto. L’assistente capo del commissariato Mecenate arrestato e in carcere per l’omicidio volontario del 28enne, colpito con un colpo di pistola alla testa la sera del 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antidroga, ribadisce nell’aula a porte chiuse del Tribunale di Milano di aver sparato “perché ho avuto paura”. Un timore nato dal fatto che il giovane si sarebbe chinato e quel movimento sospetto avrebbe portato alla reazione fatale.

Per circa 45 minuti, Cinturrino difende sé stesso e lo fa ricordando la passione per la divisa – “il primo in famiglia a vestirla” – gli encomi ricevuti, una dedizione che si traduce “in 25 giorni di malattia in 18 anni di servizio”. Un amore che diventa commozione quando ricorda il padre e il loro incontro in carcere. Le scuse per la vittima non occupano molto spazio nelle dichiarazioni spontanee, e il suo essere “enormemente dispiaciuto” per Mansouri si lega allo stesso dispiacere che prova per sé stesso.

Il suo racconto si traduce nell’orgoglio per gli arresti fatti – tutti svolti “nella massima legalità” – rimarca di non aver mai torto un capello a nessuno (“non ho mai picchiato nessuno, a maggior ragione un invalido”), respinge chi lo accusa di aver tenuto per sé droga o soldi, ma restituisce quasi l’immagine di un buon samaritano che portava “abiti e medicine” a chi era in difficoltà nel boschetto di Rogoredo.

Davanti al giudice Santoro, al pubblico ministero Giovanni Polizzi e alle parti, ribatte (episodio su episodio) alle accuse dei testimoni sentiti nella prima giornata dell’incidente probatorio. Nega di conoscere la vittima, conferma che un ragazzo afghano era presente al momento dello sparo esploso “per paura” ma non fa cenno alla pistola finta messa accanto a Mansouri o alle dichiarazioni dei suoi stessi colleghi che lo accusano.

“Ha spiegato e respinto le accuse, ha spiegato che aveva il martello per cercare lo stupefacente e non per colpire, ha negato di aver mai proferito minacce di morte. I testimoni sono stati denunciati per calunnia”, spiegano gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, difensori del poliziotto. “Non lo conosceva Mansouri, lo aveva visto dalle foto segnaletiche” per un’indagine condotta da altri pochi mesi prima. “Per l’ennesima volta si è detto dispiaciuto, un profondo e autentico dispiacere” ed ha ribadito che non voleva uccidere.

“Da chi dice che ha ucciso senza volere uccidere mi aspettavo una disperazione che non è emersa nelle dichiarazioni spontanee”, il commento dell’avvocato Marco Romagnoli che insieme alla collega Debora Piazza difende la famiglia di Mansouri.