Iran, Nyt: “Teheran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine”

(Adnkronos) – L’Iran non sarebbe in grado di riaprire completamente lo Stretto di Hormuz perché non riesce a localizzare o rimuovere tutte le mine navali che avrebbe posizionato al suo interno. Lo riferisce il New York Times citando funzionari statunitensi.

Teheran – scrive il New York Times – avrebbe utilizzato piccole imbarcazioni per posare le mine, ma senza una mappatura precisa delle loro posizioni, rendendo difficile sia il tracciamento che la bonifica. Questa limitazione tecnica rischia di rappresentare un ostacolo anche nel contesto dei colloqui in corso a Islamabad tra le delegazioni di Teheran e Washington, nei quali la sicurezza della navigazione nello stretto è uno dei temi centrali.

“Vedremo quello che succederà” con i colloqui a Islamabad in Pakistan. “Sono stati sconfitti militarmente e ora riapriremo” lo Stretto di Hormuz “presto con o senza di loro”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un pedaggio imposto dall’Iran? “No, non lo permetteremo. Sono acque internazionali. Non consentiremo che questo accada”, ha scandito.

Nel quadro dei continui contatti con i leader della regione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri sera un colloquio telefonico con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, fa sapere in una nota palazzo Chigi. “Nel corso della conversazione – si legge – i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un’uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz. È stata inoltre ribadita l’importanza di giungere a un’intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale”.