Ricerca in Medicina: un incontro tra conoscenza e speranza

Presso l’associazione professionisti di via Palestro a Cremona si è tenuto un importante appuntamento divulgativo promosso dalla Fondazione Internazionale di Ricerca in Medicina (FIRM) dedicato ai progressi scientifici nella lotta contro patologie oncologiche complesse. L’evento, introdotto dal presidente della Fondazione Alberto Bottini, ha riunito esperti di fama internazionale per fare il punto sulla cura del tumore del surrene e della mammella.

Un focus centrale è stato dedicato alla prevenzione primaria e secondaria, con un intervento della professoressa Daniela Bernardi sul ruolo rivoluzionario dell’Intelligenza Artificiale nella radiologia senologica. “La sopravvivenza – ha detto Bottini – è notevolmente elevata e la mortalità è veramente stata abbattuta nel tumore della mammella”.

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