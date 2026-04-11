Ultime News

11 Apr 2026 Ricerca in Medicina: un incontro tra conoscenza e speranza
11 Apr 2026 Baschirotto: “Non è ancora finita, io ci credo fino alla fine"
11 Apr 2026 Le pagelle di Cagliari-Cremonese: i voti dei grigiorossi
11 Apr 2026 Barman aggredito e mutilato, il giudice: "Impulso criminale puro"
11 Apr 2026 Riaperto il supermercato Carrefour di di via San Tomaso: previste anche nuove assunzioni
Cronaca

Ricerca in Medicina: un incontro tra conoscenza e speranza

di Simone Bacchetta

Focus sui progressi scientifici nella lotta contro patologie oncologiche complesse. L’evento, introdotto dal dottor Bottini, ha riunito esperti di fama internazionale

Fill-1

Presso l’associazione professionisti di via Palestro a Cremona si è tenuto un importante appuntamento divulgativo promosso dalla Fondazione Internazionale di Ricerca in Medicina (FIRM) dedicato ai progressi scientifici nella lotta contro patologie oncologiche complesse. L’evento, introdotto dal presidente della Fondazione Alberto Bottini, ha riunito esperti di fama internazionale per fare il punto sulla cura del tumore del surrene e della mammella.

Un focus centrale è stato dedicato alla prevenzione primaria e secondaria, con un intervento della professoressa Daniela Bernardi sul ruolo rivoluzionario dell’Intelligenza Artificiale nella radiologia senologica. “La sopravvivenza – ha detto Bottini – è notevolmente elevata e la mortalità è veramente stata abbattuta nel tumore della mammella”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...